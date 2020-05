Reprise des travaux du REM: difficile de prévoir les retards

Les travailleurs du Réseau express métropolitain en Montérégie sont de retour sur les différents chantiers. Dans ce retour très graduel, il s'affairent particulièrement à la confection de l'intérieur des 3 stations en Montérégie, dont le fameux centre de contrôle et de maintenance.

D'entrée de jeu, le porte-parole Jean-Vincent Lacroix explique que toutes les mesures de distanciation sociale et d'hygiène sont mises en place, notamment pour éviter de se retrouver avec des travailleurs infectés par la COVID-19.

C'est un méga-projet de 26 stations et 67 kilomètres dans le Grand Montréal qui a repris de plus belle, au coût total de 6,3 milliards de dollars qui procure de l'emploi à de nombreux travailleurs de la Montérégie.

Les trains automatisés ont été achetés à la firme Alstom au coût de 2,8 milliards et la mise en service escompté est pour 2021.

Pour l'instant cependant, il est impossible de chiffrer les impacts des fermetures de chantier tant sur l'échéancier que sur le maintien de la mise en service.

Par contre, le porte-parole du REM Jean-Vincent Lacroix assure qu'on veut rattraper rapidement le temps perdu et les impacts de la fermeture des chantiers.

«C'était interrompu depuis le 24 mars et c'est une reprise graduelle depuis 1 semaine, sur la Rive-Sud, il faut d'abord s'assurer de la sécurité de nos travailleurs. Il y a une analyse qui doit se faire quant à la fermeture des chantiers et l'on pourra revenir avec un échéancier plus précis très bientôt mais il fallait d'abord s'assurer que les travailleurs soient en sécurité. Les travaux sont moins visibles et se déroulent surtout à l'intérieur des 3 stations: plomberie, électricité et murs vitrés, plafonds de bois, nous sommes moins visibles mais nos travailleurs sont très actifs» Jean-Vincent Lacroix, porte-parole Réseau Express Métropolitain.

Des travaux à prévoir au centre de contrôle de Brossard et sur les rails

Même si l'on s'affaire davantage à concevoir l'intérieur des stations Du Quartier, Panama et Brossard, on verra de nouveaux travaux d'installation des rails dans les prochains mois et surtout d'aménagement du centre de contrôle de la Rive-Sud.

REM-Intérieur de la station Du Quartier, à Brossard.

Ce centre est le coeur ou le «secteur névralgique» de l'opération à distance et de la maintenance du REM. Un second centre de ce genre est en voie d'être érigé à Saint-Eustache nous confirme Jean-Vincent Lacroix.

«Il y a des travaux à venir sur les rails. Nous avons d'autres travaux à faire à notre centre de contrôle pour optimiser la vitesse des trains parce que ce sera entièrement automatisé et c'est là que l'on fera la maintenance des wagons. Notre deuxième centre d'entretien sera érigé à Saint-Eustache. Le centre de l'autoroute 10 est déjà mobilisé pour la station Du Quartier et Panama. Les segments sur lesquels il y a le plus d'avancement sont ceux Du Quartier et Brossard et il fallait reconfigurer le secteur de Panama. Le beau temps et le déconfinement constituent un bon momentum pour la reprise des opérations et le succès passe par l'efficacité des travailleurs mobilisés sur le terrain» Jean-Vincent Lacroix, porte-parole Réseau Express Métropolitain.

REM-Structure d’acier de la station Brossard, à 16 minutes du centre-ville de Montréal