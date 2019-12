Réseau de trafic de cocaïne démantelé sur la Rive-Sud

Le Service de police de l'agglomération de Longueuil a arrêté cinq personnes entre 17 et 49 ans dans le cadre d'une importante frappe antidrogue ce matin. Le réseau se spécialisait dans la vente de cocaïne.

Des perquisitions simultanées ont été menées dans quatre résidences de Brossard, Saint-Hubert et Longueuil. C'est là que deux hommes de 24 et 25 ans ainsi que trois femmes de 17, 23 et 49 ans ont été épinglés. Cinq véhicules ont aussi été saisis comme biens infractionnels.

À 17 heures, les policiers procédaient toujours à des perquisitions et ne pouvaient préciser les quantités de drogues saisies.

L'agent François Boucher explique qu'en fonction de tout ce qui aura été trouvé, des chefs d'accusations supplémentaires pourraient être déposés et un bilan plus complet devrait venir demain en journée.

Des dizaines de policiers ont été déployés afin de mener ces frappes simultanément, en plus d'enquêteurs, de maîtres-chiens et du service de l'identité judiciaire.

L'enquête, baptisée projet Marbre, a débuté en août dernier à la suite d'informations reçues du public sur la ligne Info-Azimut.

« L'information initiale nous est parvenue par le public, donc c'est un citoyen qui a communiqué avec notre ligne Info-Azimut de façon totalement anonyme, et ç'a mené à cette enquête qui a permis des arrestations. On tient à souligner l'importance de l'information qui nous parvient de nos concitoyens. » - L'agent relationniste François Boucher de la police de Longueuil

L'opération policière est toujours en cours et un bilan plus exhaustif des saisies sera fourni un peu plus tard.

Les suspects resteront détenus jusqu'à leur comparution demain. Ils pourraient être accusés de trafic de stupéfiants et de complot en vue d'en faire le trafic.

Il est toujours possible de transmettre de l'information sur des activités criminelles de façon anonyme en contactant la ligne Info-Azimut au (450) 646-8500.

- Avec la collaboration de Benoit Chevalier et Jean-François Desaulniers, journaliste Bell Média.