Réseau de trafic de stupéfiants démantelé en Estrie et en Montérégie

L'Escouade régionale mixte Estrie a démantelé un réseau de trafic de stupéfiants actifs en Estrie et en Montérégie dans les derniers jours. L'enquête menée dans le cadre du projet PUNITION a été initiée il y un an et a permis de retirer d'importantes quantités de drogue de la circulation.

Sept hommes et deux femmes de la Montérégie et de l'Estrie, âgés entre 21 et 62 ans, ont été arrêtés entre le 8 et le 15 juin, à la suite de perquisitions menées en mars et le 11 juin dernier.

« Les arrestations font suite à une phase de six perquisitions qui ont été réalisées dernièrement. On parle de gens qui étaient organisés entre eux pour effectuer entre autres l'approvisionnement et la distribution de stupéfiants dans la région et de le faire au profit des motards criminalisés. » - Aurélie Guindon, sergente porte-parole de la Sûreté du Québec

Ils sévissaient dans la grande région de Granby, mais également dans les environs, à Cowansville, Bedford, Farnham, Lac-Brome et Waterloo.

L'opération a mobilisé une vingtaine de policiers. L'enquête a été amorcée en juin 2019 à la suite de l'information reçue du public.

Les accusés :

- Patrick Royer, 44 ans de Shefford

- Mario Auclair, 62 ans de Roxton-Pond

- Daniel Desnoyers, 48 ans de St-Ignace-de-Standbridge

- Nathalie Daoust, 51 ans de St-Georges-de-Clarenceville

- Brandon Gladu, 21 ans d'Henryville

- Peter Pappas, 56 ans de Napierville

- Bobby Gladu, 42 ans de St-Patrice-de-Sherrington

- Frédéric Beaulieu, 39 ans d'Ange-Gardien

- Kathy Algier-Lataille, 28 ans d'Ange-Gardien

Importante saisie de drogue et d'armes

Lors de leurs rafles, les policiers ont saisi d'importantes quantités de stupéfiants, soit plus de 430 grammes de cocaïne, plus de 2 100 comprimés de méthamphétamine et plus de 75 grammes de résine de cannabis et plus de 220 grammes de cannabis en cocottes.

Ils ont également saisi quatre véhicules comme biens infractionnels, neuf armes longues et deux armes de poing en plus de munitions, sans oublier plus de 340 000 $ en argent canadien et plus de 1 000 $ en argent américain. Divers items servant au trafic ont aussi fait partie de la rafle.

Les suspects ont comparu et reviendront à une date ultérieure aux palais de justice de Granby et de Saint-Hyacinthe pour faire face à diverses accusations.

Toute information relative au trafic de stupéfiants peut être communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.