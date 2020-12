Réseau de voleurs de voitures démantelé dans le Roussillon et le Richelieu

Les enquêteurs des Régies de police Roussillon et Richelieu-Saint-Laurent viennent de démanteler un réseau de voleurs de voitures qui sévissaient sur les deux territoires. Trois suspects reliés au même réseau ont été arrêtés mais une complice est activement recherchée.

Si des suspects rôdent autour de votre voiture, n'hésitez jamais à contacter le 911.

Bien que l'on ignore le nombre précis de voitures volées à ce moment-ci, l'agent Michel Lebel relate un certain nombre de vols à Saint-Constant et Sainte-Catherine survenus pendant la période estivale. Il ne semble pas que de modèles précis étaient ciblés par les brigands.



L’enquête a débuté le 8 mai 2020 lorsque les policiers de la Régie Roussillon ont arrêté Scott Stenley Samuel Jr. Salvant, 25 ans, pour vol de véhicules, conduite dangereuse et fuite. L'homme avait alors tenté de fuir les policiers à bord d'un véhicule volé.

En septembre, un second suspect toujours dans ce même dossier était arrêté, Daniel Michaud-Campagna, 31 ans accusé lui aussi de vol et de conduite dangereurse

Puis, un plus tard. l'enquête conjointe a permis l'arrestation d'un autre complice, Kevin Trudel 25 ans, qui a été arrêté et accusé une première fois pour vol et recel de véhicules et une seconde fois pour d’autres chefs de vol et tentative de vol de véhicules.



Les enquêteurs cherchent toujours à arrêter une complice de ce réseau, Myriam Bertrand-Busque 30 ans.



Des vols à l'intérieur des voitures

En plus de cette suspecte recherchée, les policiers vous demandent une certaine vigilance pour les objets de valeur à l'intérieur de votre véhicule

La Régie vous demande de verrouiller vos portières en tout temps, ne laissez aucun objet de valeur à la vue des passants



Si vous avez de l'information sur la suspecte recherchée, contacter le sergent-détective Yan Lefèvre au 450 638-0911, poste 434 de la Régie Roussillon.