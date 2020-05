RETOUR À L'ÉCOLE: Un pédiatre se veut rassurant sur les risques

Le retour à l'école pour le primaire d'ici deux semaines peut être une source d'anxiété pour plusieurs enfants et leurs parents avec la COVID-19. Un pédiatre de la Montérégie se veut rassurant quant à la contagion du virus chez les enfants et aux faibles complications de ceux qui le contractent.

Selon le pédiatre montérégien Jocelyn Lavigne, les chiffres sont rassurants. Jusqu'à présent, seulement 10 % des cas de COVID documentés chez les enfants ont eu à consulter, et ceux ayant des maladies chroniques, respiratoires ou complexes ne semblent pas plus fragiles que les autres.

Évidemment, ça demeure du cas par cas. Ceux pour qui la COVID-19 est plus inquiétante sont les enfants immunosupprimés, notamment les greffés ou ceux qui suivent des traitements de chimiothérapie. Ces derniers devraient rester à la maison.

Par ailleurs, celui qui est chef du département de pédiatrie au CISSS de la Montérégie-Est ne recommande pas aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école avec un masque, même si certains professeurs ont plus de 60 ans.

« Les risques de contagion sont probablement similiaires pour les enfants que pour les autres, quoi que les enfants ont une toux moins forte que les adultes, question de grosseur de poumons et de force musculaire, donc la propulsion des gouttelettes ou des aérosols est probablement moindre. Il y a très peu d'enfants qui ont semblé incommodés par la COVID jusqu'à maintenant. Ceux qu'on a eus jusqu'à maintenant sur notre territoire semblaient être des enfants qui présentaient tout simplement un gros rhume. On n'est pas, en soi, soucieux. (...) [Pour le masque], chez les tout jeunes enfants, je ne crois juste pas qu'ils vont être en mesure de l'accepter ou de le tolérer. » - Dr Jocelyn Lavigne, pédiatre

Le retour à l'école est jugé nécessaire par l'Association des pédiatres du Québec pour limiter l'isolement, les problèmes d'apprentissage et l'insécurité alimentaire des enfants.

Gracieuseté CISSS Montérégie-Est. Le chef du département de pédiatrie au CISSS de la Montérégie-Est, Dr Jocelyn Lavigne.

Rassurer ses propres enfants

Dans les derniers jours, les pédiatres ont été inondés de courriels de parents inquiets. Ceux-ci voulaient des clarifications afin de pouvoir choisir s'ils retournaient ou non leur progéniture à l'école, car c'est volontaire, rappelons-le.

Le Dr Lavigne croit qu'il est de la responsabilité des parents de rassurer leurs enfants anxieux quant à la sécurité des écoles, s'ils décident de les y envoyer.

« Si on affiche "ça va bien aller", mais qu'on a l'air paniqué du matin au soir, ça suscite une grande contradiction. Les enfants ont des radars pour déceler l'état d'âme de leurs parents. La première chose à faire, c'est d'être soi-même calme, de maintenir son hygiène personnelle et une hygiène de vie. » - Dr Jocelyn Lavigne, chef du département de pédiatrie au CISSS de la Montérégie-Est

Dans tous les cas, si votre enfant semble malade ou n'agit pas comme d'habitude, il ne faut évidemment pas hésiter à consulter un médecin, rappelle le pédiatre. Outre la fièvre et la toux et les difficultés respiratoires, il y a d'autres symptômes à surveiller chez les enfants qui pourraient être atteints.

C'est peut-être plus difficile à déceler chez les tout-petits, mais on parle de perte d'odorat et de goût. Il y a également les symptômes digestifs, surtout les diarrhées. Enfin, certains enfants présentent des rougeurs ou des colorations violacées au bout des doigts ou des orteils avec des enflures, des manifestations du virus qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant.