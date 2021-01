Retour en classe: des enseignants inquiets quant au dépistage rapide

Avec la reprise des classes au secondaire en présentiel, il y encore des écoles où il y a un certain nombre d'élèves et enseignants infectés en Montérégie. La Fédération autonome de l'enseignement a certaines inquiétudes quant à la qualité de l'air et la ventilation ainsi que le dépistage rapide des enseignants et élèves.

Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, la porte-parole nous explique que 25 élèves et 4 membres du personnel sont infectés à la COVID-19. Il y a 2 groupes d'élèves du primaire en isolement mais uniquement en raison d'un seul cas déclaré dans le groupe.

19 écoles sont touchées mais il semble que la contagion de certains élèves n'est pas survenue en milieu scolaire mais possiblement par transmission communautaire aux Fêtes.

C'est le cas dans bien des écoles en Montérégie, ce qui peut expliquer qu'il y ait un nombre important de cas après une certaine période sans être physiquement en classe (selon la liste officielle du ministère de l'Éducation).

Du côté du Centre de service scolaire de Saint-Hyacinthe, on dénote 7 «situations» où des personnes atteintes (profs, élèves) de la COVID-19 ont fréquenté un établissement scolaire.

37 personnes sont en isolement préventif en lien avec ces cas.

Il n'y a pas de fermeture de classe ni d'éclosion active, les cas sont concentrés notamment à l'École René St-Pierre. École Notre-Dame-de-la-Paix et Saint-Thomas d'Aquin

À la Commission scolaire des Patriotes, il y a 58 élèves atteints et 18 employés dans quelques établissements.

Là-bas, 5 groupes-classe dans 4 écoles sont «fermés» (sur un total de 69 écoles et centres de formation).

Et le dépistage rapide et la ventilation?

Au nombre des nouvelles mesures imposées dans les écoles, les élèves du secondaire, de la formation professionnelle et à l'éducation aux adultes portent un masque de procédure au lieu d'un couvre-visage.

Les jeunes du 2e cycle reste à la maison 1 journée sur 2 pour les cours à distance.

Pour la Fédération autonome de l'enseignement, qui regroupe des milliers d'enseignants en région, des précisions de la santé publique sur la qualité de l'air sont toujours demandées et le syndicat revendique aussi le dépistage rapide pour éviter de nouvelles éclosions.

Le président Sylvain Mallette demande au gouvernement d'agir dans ces 2 dossiers qui ont souvent été abordé avant la 2e vague.

«C'est pas normal, au Québec, qu'il y ait des centaines de milliers de tests rapides autorisés par Santé Canada qui dorment alors que du personnel est infecté. Et Ontario teste au niveau scolaire, pourquoi pas au Québec? Le dépistage rapide permettra d'éviter des bris de services surtout dans une période anxiogène pour les élèves et les enseignants. Pour la ventilation dans les écoles, des études en Italie montrent que la contamination peut se faire par la ventilation, le virus est plus actif l'hiver. On nous recommande d'ouvrir les portes des classes, ouvrir les fenêtres mais il y a clairement un enjeu. 54% du parc immobilier scolaire est dans un mauvais état. L'INSPQ a investigué avant les Fêtes et toutes les classes seront testées pour en avoir le coeur. Le ministre de l'Éducation doit maintenant s'assurer que la ventilation dans les écoles soit acceptable.» Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement

Pour la vaccination des profs, M. Mallette se réjouit que les enseignants soient dans les clientèles prioritaires après les aînés en CHSLD et dans les RPA. Les dernières discussions avec le gouvernement montrent qu'en avril, l'opération débuterait.