RICHELIEU: des résidents âgés inquiets de perdre leur milieu de vie

Une soixantaine d'ainés de la résidence à but non lucratif Villa Belle-Rivière à Richelieu vivent bien des inquiétudes dans le moment: ils ignorent si elle passera à des promoteurs privés ou si l'immeuble changera carrément de vocation, dans les prochaines années.

La résidence compte 60 logements sociaux et serait en voie de passer à un promoteur privé. Les locataires qui habitent les lieux ne sont pas les plus fortunés et certains y vivent depuis 25 ou 30 ans.

La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie craint les répercussions d'une possible transaction, surtout qu'il manque cruellement de logements abordables en Montérégie: seulement 6% du parc locatif du Québec est dédié aux OBNL ou coopératives.

Les résidents participeront d'ailleurs à une manifestation le 20 mars, dès 11 h, devant l’église Notre-Dame-De-Bon-Secours pour que l'établissement garde sa vocation.

Un moratoire de Québec demandée

La responsable du dossier habitation au Parti Québecois Méganne Perry Melancon est bien au fait de la situation, elle constate que bien d'autres résidences de ce genre seraient en danger au Québec, avec la spéculation immobilière.

Selon elle, ce cas à Richelieu risque de se répéter ailleurs en Montérégie, notamment à Longueuil, où des HLM arrivent à l'échéance de la convention.