Risques d'incendie: 18 interventions à Saint-Hyacinthe en fin de semaine

Il faut absolument éviter les feux à ciel ouvert en Montérégie et avoir une attention particulière aux mégots mal éteints: en fin de semaine seulement, sur le territoire de Saint-Hyacinthe on rapporte 18 interventions dont une majeure au 2015 boulevard Laframboise où un immeuble à condos a largement été affecté.

Le Service incendie de St-Hyacinthe rapporte 18 incendies ou débuts d'incendie de vendredi jusqu'à dimanche exclusivement.

Dans plusieurs cas, les flammes ont pris naissance en raison de cigarettes mal éteintes ou dans des rebuts et branches.

Ce ne sont pas des pyromanes qui en sont les auteurs mais bien des gens qui ont pu faire preuve de négligence en ce temps où il est interdit de faire des feux à ciel ouvert.

C'est aussi un rappel que les prochains jours seront extrêmement secs et chauds ce qui peut contribuer aux feux de broussailles

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial pour la Montérégie avec des températures maximales atteindre entre 30 et 33 degrés de mardi à jeudi.

C'est sans compter l'incendie d'unités du complexe «Les condos de la gare » samedi et dont la cause est toujours sous enquête

Le directeur du Service incendie de St-Hyacinthe Jocelyn Demers explique que de plus petites interventions mobilisent parfois des équipes complètes qui ne sont pas disponibles pour des sinistres majeurs. Très souvent, ca se propage trop rapidement dans le paillis, les broussailles et les choses peuvent facilement dégénérer.

«De dimanche à ce lundi matin, nous répertorions 18 interventions. 10 étaient pour des feux à ciel ouvert et 1 seul était «conforme à la réglementation» avec un foyer avec pare-étincelles avec une bonne base de béton, dégagé des bâtiments. 9 appels sur ces 10 étaient pour des incendies de branches, de mégots mal éteints, de flammes qui se sont propagées dans le paillis. La SOPFEU est en interdiction totale et nous demandons aux gens d'éviter de faire des feux. La sécheresse fait en sorte qu'en un instant, les flammes se propagent et peuvent s'attaquer à des bâtiments»

La SOPFEU indique de son côté que l'avis pour éviter tout feu à ciel ouvert est maintenu pour toute la région de la Montérégie étant donné l'humidex qui sera élevé et les possibilités que se développent des foyers d'incendie près des boisés.

«Depuis le début de la saison, la SOPFEU est intervenu en 2020 sur 31 feux en Montérégie alors qu'en moyenne, à ce moment, nous en avons 14. Nous avons 15 hectares de forêts qui sont touchés qu'on aurait pu éviter avec l'interdiction de feu. Lorsqu'on décide de nettoyer son terrain, on peut faire du compostage et considérer, pour les matériaux, aller les porter dans les centres de tri. Le taux d'humidité sera très important, ca peut donner lieu à des incendies plus ravageurs et il faut éviter de le faire.»

Josée Poitras, porte-parole SOPFEU