Sains et saufs veut contrer le gaspillage alimentaire en Montérégie

La nouvelle plateforme Web Sains et saufs voit le jour en Montérégie pour créer un pont entre les producteurs et les organismes communautaires. Le but est de contrer l'insécurité et le gaspillage alimentaire.

Chaque jour dans la région, plus de 100 000 personnes ne mangent pas à leur faim et c'est sans compter les banques alimentaires qui peinent à dénicher des denrées de qualité pour répondre adéquatement aux besoins.

Pourtant, la région est considérée comme le garde-manger du Québec avec 86 % de son territoire en superficie agricole et 35% de toute la production de la province, selon Second Harvest

En plus de donner les surplus aux banques, Sains et saufs vise à réutiliser les déchets alimentaires à des fins industrielles et détourner certains restes de table vers l'alimentation aux animaux.

La plateforme est une initiative de la Stratégie bioalimentaire Montérégie, qui regroupe des élus et acteurs de plusieurs sphères d'activités.

Si vous êtes un producteur et que vous avez des surplus de toutes sortes ou que vous souhaitez participer au projet, vous pouvez consulter sainsetsaufs.ca.