SAINT-BRUNO: 4 camions incendiés en moins d'une heure

Les policiers de Longueuil enquêtent sur l'incendie de 4 camions-remorques ou cubes en moins d’une heure. L'évènement est survenu vers 21h50 hier soir, dans un stationnement d’un commerce situé de la rue Marie-Victorin à Saint-Bruno-de-Montarville.

Sur place, on trouve notamment l'entreprise Locations CRG, spécialisée dans la location de machinerie, de remorques et de pépines.

Pour l'instant, aucune trace d'effraction ou d'accélérants n'a été trouvée sur les lieux et les dommages et le feu a été limité aux camions.

Un 5e véhicule a été endommagé par ce même incendie, pour une valeur estimée de quelques centaines de milliers de dollars

Il y a une scène de crime depuis tôt ce matin et les enquêteurs de Longueuil tentent d'en savoir plus.

L'agente Mélanie Mercille du Service de police de Longueuil

«Les 4 camions sont une perte totale et un cinquième est lourdement endommagé, on parle de plusieurs milliers de dollars en pertes. Tout porte à croire, pour l'instant, que ce serait criminel. Nous n'avons encore aucun suspect dans la mire et devons vérifier s'il y avait des caméras qui ont capté l'événement. Par contre, il y a peut-être des témoins. Nous invitons la population à nous contacter confidentiellement si elle a de l'information»

Agente Mélanie Mercille, porte-parole Service de police de Longueuil