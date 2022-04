Saint-Bruno: don d'une horloge de l'ancien maire

La succession de l'ancien maire de Saint-Bruno, Gérard Filion, a fait don à la Ville d'une horloge grand-père qu'il avait lui-même fabriquée à la fin des années 1970. Elle est maintenant installée dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

C'est sa petite-fille, Catherine, qui a offert la pièce de bois encore en excellent état de marche. Elle a appartenu durant plusieurs années à Mance Benoit.

«Lorsque Mme Benoit m’a approché en novembre dernier avec cette opportunité, j’ai accepté sur-le-champ. Notre administration ne manquera jamais une occasion d’enrichir le patrimoine de Saint-Bruno. La Ville reçoit avec beaucoup de reconnaissance ce don à la valeur inestimable.» Ludovic Grisé Farand, mais de Saint-Bruno

M. Filion l'avait conçue à l'époque dans l'atelier adjacent à sa maison du chemin Signeurial, dans la montagne de Saint-Bruno.

Passionné d'ébénisterie, il avait développé un intérêt pour la fabrication d'horloges. M. Filion en avait créé près d'une dizaine.

Maire de Saint-Bruno de 1960 à 1968, Gérard Filion (1909-2005) a joué un rôle clé sur la scène politique, tant au niveau municipal, qu’au sein de diverses organisations importantes au Québec.

Il a également occupé les fonctions de commissaire et de président de la Commission scolaire de Saint-Bruno-de-Montarville. Son implication dans le domaine de l’éducation l’amènera d’ailleurs à coprésider la commission Parent, dont les travaux ont mené à la création du ministère de l’Éducation.

Le don de l'horloge grand-père arrive au moment une une capsule patrimoniale de Pierre Filion racontant la vie de son père vient d’être publiée.

On peut d'ailleurs lire sur son implication et son parcours politique dans la section Patrimoine et culture du site Web de la Ville de Saint-Bruno.