SAINT-BRUNO: Il saccage un dépanneur et agresse un policier

Un homme possiblement intoxiqué qui a saccagé un dépanneur de Saint-Bruno-de-Montarville dimanche et blessé un policier du Service de police de Longueuil fera face à la justice dans les prochaines heures. Selon toute vraisemblance, l'homme originaire d'Anjou n'était pas connu des services policiers.

L'appel est entré à 7h30 hier matin au 911 puis relayé au Service de police de Longueuil pour un homme désorganisé et tapageur dans le commerce de la Montée Montarville.

À l'arrivée des policiers, le suspect de 32 ans aurait foncé vers les agents et infligé des blessures à la tête à l'un d'eux avec un objet qui se trouvait dans le commerce

Le policier a ensuite dû être traité pour des blessures à la tête à l'hôpital.

Il a toutefois obtenu son congé au cours des dernières heures et se porte bien, précise le Service.

Le trentenaire est actuellement détenu en attendant sa comparution et pourrait être accusé d'agression armée sur un agent de la paix, entrave au travail d’un agent, conduite avec facultés affaiblies par la drogue, méfait de plus de 5000 $, possession de drogue dans le but de trafic et non-respect des conditions.

Plusieurs témoins ont été rencontrés en fin de semaine puisque les caméras ont capté les agissements du suspect.