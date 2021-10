SAINT-CONSTANT: un conducteur trentenaire dans un état critique

Un conducteur d'une trentaine d'années est dans un état critique après une sortie de route suivie de plusieurs tonneaux, sur l'autoroute 30 à Saint-Constant, peu avant 16h. La cause exacte de l'impact n'est pas encore connue.

L'homme seul à bord a perdu la maitrise de sa voiture, est allé percuter un lampadaire et a fait des tonneaux, près de la bretelle donnant accès à la route 207

aucune cause n'a encore été ciblée par les policiers et aucun autre véhicule n'a été impliqué.

Le sergent Stephane Tremblay explique

«Des policiers en enquête-collision se sont rendus sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Le conducteur aurait quitté la chaussée, serait allé percuter le lampadaire avant de faire plusieurs tonneaux et de terminer sa course dans un champ, en bordure de route. On craint maintenant pour la vie de l'homme d'une trentaine d'années.»

Sergent Stéphane Tremblay, porte-parole Sureté du Québec