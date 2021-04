SAINT-CONSTANT: Voleur à l'étalage recherché

L'aide du public est sollicitée pour arriver à mettre la main au collet d'un homme qui aurait dérobé un chandail gris et un manteau de marque Luhta le 11 novembre, vers 14h30.

Le suspect stationne alors son VUS Mercedes noir récent, quatre portes, possiblement un modèle GLA 350, à côté du Complexe Le Partage, sur la rue Saint-Pierre, à Saint-Constant. Il entre dans la friperie, fait le tour des allées puis essaie les items. Il continue de flâner avant de quitter à la course, sans payer.

Il aurait d'abord pirs la fuite sur la rue Saint-Pierre, en direcction sud, pour ensuite revenir, les mains vides, récupérer son véhicule.

L'individu de race blanche est âgé entre 30 et 40 ans. Il mesure environ 1,78m et pèse environ 70kg. Au moment des événements, il porte une casquette bleue, un manteau noir, un chandail bleu et blanc ainsi qu’un pantalon beige. Ses chaussures sont noires avec des bandes blanches et il porte des lunettes foncées.

Toute information peut être transmise au sergent-détective Mayrand au 450 638-0911, poste 428, ou à Échec au crime de façon anonyme au 1 800 711-1800.