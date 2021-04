Saint-Hubert veut que Longueuil respecte ses compétences d'arrondissement

Des élus de Saint-Hubert envoient une injonction à la Ville de Longueuil pour lui demander de cesser d’empiéter sur les compétences de chaque arrondissement de la ville. Hier, par la force du nombre, les élus ont décrété que les feux extérieurs au bois sont maintenant interdits sur tout le territoire de Longueuil, alors que les élus de Saint-Hubert étaient contre.

L’injonction a été envoyée par les indépendants Jacques Lemire, Jacques E. Poitras et Jean-François Boivin, appuyée par la présidente de l'arrondissement Nathalie Boisclair.

Avant la décision d'hier, il y a eu un sondage et de nombreuses consultations sur le sujet, mais le sujet a toujours enflammé les passions, notamment pour des considérations environnementales.

C'est que préalablement, les élus de l'arrondissement avaient adopté une résolution pour encadrer la pratique des feux extérieurs plutôt que de les interdire purement et simplement.

Hier, la présidente de l'arrondissement a proposé un amendement en séance avec les autres élus du Grand Longueuil et ses arrondissements, pour tenir compte de la spécificité de chaque arrondissement mais sa proposition était rejeté à 10 élus contre 4.

Ils veulent que Longueuil respecte des dispositions de la Charte de la Ville et respectent les compétences des arrondissements.

«Une chose est certaine, ca risque de s'inviter dans le débat pour les prochaines élections. Les citoyens ne comprennent pas ce qui s'est passé hier. Il y a des compétences partagées en urbanisme et ce n'est pas si clair que ça si c'est une compétence exclusive du grand conseil. Il y a une charte des instances et on fait fi de toutes les demandes des arrondissements, alors que nous avions une volonté claire et unanime à Saint-Hubert de mieux encadrer les foyers au bois. Les foyers à l'extérieur ne représentent pas un enjeu majeur: il y a des enjeux environnementaux beaucoup plus préoccupants comme les émissions de GES des voitures»

Nathalie Boisclair, présidente arrondissement de Saint-Hubert