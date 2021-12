SAINT-HYACINTHE: 2 joueurs mineurs suspendus pour avoir partagé des photos de joueurs nus

Deux jeunes joueurs de hockey en sport-études de l'école Fadette de Saint-Hyacinthe sont suspendus pour deux matchs. Les joueurs fautifs du Vert et Noir M13AAA ont pris des photos d'autres joueurs nus avant de les partager à d'autres élèves, sans leur consentement.

Le Centre de services scolaire confirme qu'une plainte a été faite à la Sureté du Québec même si le corps policier ne le confirme pas.

Rappelons que toute photo d'un mineur nu partagée devient de la pornographie juvénile, au sens de la loi.

La porte-parole Esther Charette nous indique que la situation est prise au sérieux, mais que ce sont les responsables du sport qui sont chargés de la discipline, puisque la situation de sextage aurait eu lieu hors du cadre scolaire.

Il s'agirait des deux seuls cas portés à la connaissance des autorités, pour l'instant.

«L'école Fadette participe au programme SEXTO, qui est un partenariat entre l'école, les services de police et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), visant à prévenir et sensibiliser les élèves au phénomène du sextage. Nous pouvons vous assurer que le sextage n'est pas un comportement accepté dans le milieu scolaire et nous pouvons confirmer que plusieurs actions ont été prises, tant par l'organisation sportive, l'école Fadette que la Sureté du Québec. L'école collabore activement avec les différentes instances concernées».

Esther Charette, porte-parole Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe