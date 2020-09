SAINT-HYACINTHE: 29 millions de dollars pour les infrastructures en eau potable

Le gouvernement du Québec et le fédéral investissent 29 millions de dollars pour la mise au normes d'infrastructures dans la MRC des Maskoutains. La part du lion ira au projet de mise à jour de l'usine d'épuration de Saint-Hyacinthe, un investissement qui était très attendu des citoyens et du maire.

La ministre des Affaires municipales Andrée Laforest était accompagnée ce matin des maires de municipalités et de la députée de Saint-Hyacinthe Chantal Soucy.

Saint-Hyacinthe pourra mettre aux normes son usine d'épuration avec une contribution de 25,2 millions de dollars, Saint-Damase son usine de filtration à la hauteur de 2,1 millions de dollars.

À Saint-Liboire, il y aura prolongement du réseau d'aqueduc des rues Morin et Deslauriers et le déplacement du poste Morin à Saint-Liboire.

La députée de Saint-Hyacinthe Chantal Soucy était fière de pouvoir participer à une annonce qui améliorera la qualité de l'eau pour les citoyens.

Les appels d'offres pour l'usine d'épuration à Saint-Hyacinthe doivent débuter cet automne.

«Ce sont trois projets très importants pour la circonscription pour la qualité de l'eau traitée. Autant pour Saint-Hyacinthe que pour Saint-Liboire et Saint-Damase, ce sont trois investissements importants. On sait très bien que les eaux usées qui retournent dans nos cours d'eau, ce soit bien fait et selon les normes et ca aidera notre rivière Yamaska qui en a bien besoin.» Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe

Les contributions fédérales-provinciales font partie de l’investissement massif de 637,8 millions de dollars que les deux gouvernements ont annoncé le 20 août dernier en vue de moderniser les infrastructures d’eau dans la province.

Jean-Francois Desaulniers-Des élus de la MRC des Maskoutains en présence de la ministre Andrée Laforest et de la députée Chantal Soucy

Un investissement attendu à Saint-Hyacinthe

Le maire de Saint-Hyacinthe Claude Corbeil se réjouit de l'aide octroyée pour la mise aux normes de l'usine d'épuration des eaux accordée par le gouvernement, d'autant plus que la demande était formulée depuis un certain temps.

Les appels d'offres doivent venir cet automne pour les plans et devis et on veut débuter les travaux le plus rapidement possible.

Les infrastructures date de 1987.

L'usine d'épuration traite chaque jour 45 000 mètres cubes d'eaux usées, soit l'équivalent de 12 piscines olympiques.