SAINT-HYACINTHE: 4 entreprises soutenues à la hauteur de 2,2M$

Le gouvernement fédéral investit 2,2 millions de dollars dans 4 entreprises maskoutaines via un prêt sans intérêt de Développement économique Canada. Le leader du gouvernement de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez en a fait l'annonce ce matin alors que les PME ont bien besoin d'air et de ressources pour innover.

M. Pablo Rodriguez a rappelé lors de ce point de presse que les octrois permettront aux entreprises soutenues d'innover et de prendre de l'expansion à un moment où l'économie maskoutaine est durement touchée.

Galenova (1 million de dollars), Distillerie du 29 octobre (100 00$), Talthi Alimentaire (750 000$) et la Station Agrobiotech (325 000$) en sont les bénéficiaires.

M. Rodriguez a rappelé que le fédéral a particulièrement besoin d'investir en innovation dans l'agraolimentaire alors que la pandémie a bien démontré qu'il fallait être plus autonome et développer de nouveaux produits alimentaires locaux pour rejoindre les consommateurs

«Ca permettra de garder et créer des emplois en pandémie et d'innover. Nous sommes avec vous à Saint-Hyacinthe depuis le début de la pandémie, il faut garder le fort et relancer l'économie tous ensemble. Nous l'avons fait entre autres avec la PCU et les programmes aux entreprises. Pour nous, investir dans l'agroalimentaire c'est extrêmement stratégique surtout en pandémie: nous visons une plus grande auto-suffisance alimentaire et c'est pour cela que nous allons toujours investir pour soutenir les entreprises du secteur»

Pablo Rodriguez, leader du gouvernement de Justin Trudeau