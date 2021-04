LES MASKOUTAINS: 544 emplois perdus dans le manufacturier

Malgré 379 interventions à des entreprises en difficulté, en démarrage ou en consolidation, Saint-Hyacinthe Technopole a dû composer avec 544 pertes d'emplois dans le domaine manufacturier dans la dernière année. L'attraction de la main d'oeuvre et sa rétention et la relance du secteur du tourisme sont 2 des défis majeurs de l'organisme économique.

109 projets manufacturiers ont été réalisés, ce qui se situe un peu en-deça de la moyenne des 10 dernières années. Les investissements ont permis d'injecter 134 millions dans l'économie locale.

412 emplois ont toutefois été perdus dans la MRC des Maskoutains (16 municipalités), l'organisme espère toutefois une reprise de l'activité qui permettra de reprendre de meilleurs niveaux d'emplois.

Comme il fallait s'y attendre, les secteurs du développement commercial et du tourisme d'agrément et d'affaires ont été durement touchés en pandémie en 2020.

Le tourisme d'affaires à Saint-Hyacinthe a généré 1,4 million de dollars en 2020 mais 31 événements ont été annulés, le taux d'occupation des hôtels moyen était de 24%.

Quant aux nouvelles entreprises commerciales, il y a en a eu 32 en 2020 (15,3 millions de dollars en investissements)

Du côté de Saint-Hyacinthe Technopole, il est difficile d'entrevoir quand surviendra une relance complète du secteur commercial et de l'hôtelier.

«Nous avons été en contact régulier avec notre clientèle, nous avons fait 379 interventions et malgré tout, il y a un vent d'optimisme chez les entrepreneurs. Le secteur agroalimentaire a toutefois été moins touché: par contre, la biosécurité, la chaine logistique a transféré des enjeux majeurs. Il y a des projets d'investissements qui sont reportés et nous étudions une quantité impressionnante de projets d'affaires dans le commercial et dans le manufacturier. Le mot à retenir est résilience.» André Barnabé, directeur général Saint-Hyacinthe Technopole

Parmi les projets d'investissements manufacturiers les plus importants en 2020, notons ADP Facades (nouvelle entreprise 2,6 millions de dollars), la nouvelle usine de Bleu.éco (2 millions de dollars) et la nouvelle usine de Pliage Maska et DM Inox (5 millions de dollars)

Le défi du recrutement de la main d'oeuvre

Et le défi de recruter de la main d'oeuvre, notamment dans le bioalimentaire et le tourisme, demeure le principal défi de l'organisation.

Par contre André Barnabé croit que la nouvelle synergie avec Forum 2020 et Développement économique maskoutain permettra des stratégies d'embauche efficaces