Saint-Hyacinthe annonce son plan pour relancer le centre-ville

Avec la pandémie et les fermetures à répétition de commerces, il est normal que certains citoyens aient délaissé leur centre-ville, pourtant ils sont le poumon de bien des villes. La Ville de Saint-Hyacinthe investit 800 000$ dès ce printemps pour redynamiser le sien.

Rappelons qu'en aout dernier, le ministère de l'Économie annonçait de l'aide pour aider plusieurs villes de la région à relancer leurs centres-villes, dont Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe.

Une campagne de publicité de 300 000$ est prévue dès ce printemps, ciblant l'évènementiel et le commercial.

Puis, graduellement, cet automne, un projet d'éclairage au DEL sera ajouté aux lampadaires de la Ville, pour créer une ambiance chaleureuse, au cout de 50 000$.

En mai 2023, la Ville planche sur un Festival Bouffe, Bière et Boisson, au parc Casimir-Dessaulles.

Des travaux au Marché public

L'un des éléments centraux du plan consiste à aménager une terrasse publique au Marché public, sur la rue Saint-Antoine, au cout de 350 000$.

On peut écouter le maire de Saint-Hyacinthe André Beauregard qui nous parle aussi des travaux en cours au Marché public et de l'enjeu du stationnement, avec les multiples chantiers en cours et à venir.