Saint-Hyacinthe: Ariane Rousseau remporte la finale de Cégep en spectacle

Sa performance lui a aussi valu le prix du public, soit une bourse de 150 $ remise par le Regroupement des étudiantes et étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe (REECSH).

Le 2e prix, une bourse de 400 $ offerte par le Cégep de Saint-Hyacinthe, a été remis à Taïla Nadeau de Saint-Jean-sur-Richelieu. L'étudiante en Soins préhospitaliers d'urgence a interprété les chansons Je déteste ma vie de Pierre Lapointe et Je ne suis qu’une chanson de Ginette Reno.

La finale locale du concours Cégeps en spectacle a couronné Ariane Rousseau, une étudiante de Saint-Hyacinthe en Sciences, lettres et arts. Son numéro de cirque avec des tissus aériens lui a valu le 1er prix, soit une bourse de 600$ offerte par la Fondation du cégep.

Mélissa Delage de Longueuil, une étudiante en Estimation en construction et rénovation, a quant à elle reçu le 3e prix, soit une bourse de 300 $ offerte par le Centre des arts Juliette-Lassonde, pour ses interprétations de Joyeux calvaire et Entre deux taxis des Cowboys fringants, et de Deux par

deux rassemblés de Pierre Lapointe, accompagnée de son violon.

Une prestation hors concours a été offerte par l'humoriste Mégane Brouillard.

Encore cette année, les performances ont été présentées sur Internet en raison du contexte sanitaire. La production a fait appel à plusieurs étudiants du programme Théâtre - Production pour notamment la conception des décors, l'éclairage et le son.

Le jury, qui a assisté à distance au spectacle, était composé de 15 personnes possédant diverses connaissances dans les domaines

représentés sur scène.