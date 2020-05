Saint-Hyacinthe arrêtera son usine d'épuration pendant 4h cette nuit

Résidents de Saint-Hyacinthe, vous êtes invités à réduire votre consommation d'eau potable aujourd'hui pour faciliter des travaux d'entretien qui seront réalisés cette nuit à l'usine d'épuration.

Les travaux nécessiteront l'arrêt de l'usine pendant quatre heures cette nuit, entre 22h et 2h du matin. L'usine reçoit un débit plus faible d'eaux usées à traiter durant cette période, c'est pourquoi elle a été ciblée pour réaliser l'entretien. Toutefois, il est recommandé de reporter l'utilisation de la laveuse et du lave-vaisselle et de limiter la durée des douches pour réduire au maximum la production d'eaux usées.

Les eaux usées pourront donc être contenues dans les divers bassins de l'usine. Elles seront traitées une fois l'usine de retour en fonction, il n'y aura donc aucun rejet.

La Ville de Saint-Hyacinthe doit réaliser deux interventions d'entretien à son usine, construite en 1987, afin d'assurer son bon fonctionnement futur.

« Nous ferons des réparations sur une vanne qui permet l'extraction des boues du traitement secondaire. Cette vanne actuellement ne fonctionne pas très bien et pourrait, à long terme, affecter la qualité du traitement d'eau. D'un autre côté, nous devons faire des travaux pour ajouter une génératrice pour assurer le bon fonctionnement du traitement de la biométhanisation. » - Guy Nadeau, coordonnateur de la qualité et de l'optimisation des processus au Service de la gestion des eaux usées

D'autres travaux d'entretien à l'usine sont prévus à l'automne, en collaboration avec le ministère de l'Environnement.

L'usine d'épuration traite chaque jour 45 000 mètres cubes d'eaux usées, soit l'équivalent de 12 piscines olympiques. Elle rejette 12 000 tonnes de boues par année, boues qui sont ensuite traitées par l'usine de biométhanisation et valorisées dans l'agriculture.

La Ville a produit une capsule vidéo informative sur le traitement des eaux usées, que voici :