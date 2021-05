Saint-Hyacinthe: Bernard Barré honoré pour ses 33 ans de politique

Bernard Barré est impliqué depuis 33 ans dans la vie politique de Saint-Hyacinthe. Le conseiller municipal représente le district La Providence depuis novembre 1988.

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a tenu à souligner son engagement lors de la soirée gala du mérite Ovation municipale dans le cadre des Assises.

«Le doyen de notre équipe est aussi passionné par la boxe que par la politique municipale. Il ne compte pas ses heures auprès de ses résidents et il met beaucoup d’efforts pour faire avancer les projets qui lui tiennent à cœur.» Claude Corbeil, maire de Saint-Hyacinthe

Tout juste avant l'annonce de son retrait de la vie politique, le maire Claude Corbeil a souligné l'apport de l'élu à la dernière séance publique du conseil, lundi soir. On ignore si M. Barré sera de retour pour solliciter un quatrième mandat aux prochaines élections de novembre.

Parcours sportif

Diplômé en sciences humaines au Collège régional Bourgchemin, aujourd'hui le cégep de Saint-Hyacinthe, Bernard Barré est aussi certifié niveau V du programme national des entraîneurs. Il a été le premier Québécois, tous sports confondus, à atteindre ce niveau.

Il est aussi le fondateur du Club de boxe amateur de Saint-Hyacinthe en 1979. On le retrouve comme entraîneur-chef des équipes du Québec et entraîneur adjoint de celles du Canada à la fin des années 1980.

Bernard Barré a été chez Interbox avant de joindre Groupe Yvon Michel (GYM) à titre d'associé et vice-président aux opérations et recrutement. À titre d'analyste, il a couvert les Jeux olympiques d'Atlanta, Sydney, Athènes, Pékin et Londres.