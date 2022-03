SAINT-HYACINTHE: bien du mouvement sur le boulevard Casavant

Il y a beaucoup de mouvement immobilier sur le boulevard Casavant à Saint-Hyacinthe et derrière le restaurant McDonald's à Saint-Hyacinthe. En plus de la construction d'un imposant complexe pour aînés du Groupe Maurice dans le stationnement du Maxi et Compagnie, un promoteur a des projets tout juste à côté.

Le Groupe Maurice vient de modifier son projet d'habitation pour ainés sur le boulevard Casavant et doit faire passer ses modifications réglementaires à nouveau au conseil municipal,



Il prévoyait d'abord 348 unités mais propose maintenant 362 unités.

C'est dire que le projet continue mais que le 21 mars, en assemblée publique de consultation, le conseil devrait adopter un nouveau PPCMOI.

Étant donné qu'il y a des unités en hébergement comprises dans le projet, la Ville n'aura pas à passer par unn processus référendaire.

L'investissement de Groupe Maurice représenterait maintenant 70 millions et la livraison est toujours prévue en 2023

Un autre projet dans le même secteur

Sur un terrain juste à côté de la futur résidence, derrière le restaurant McDonald's, un autre projet de construction mixte devrait voir le jour à Saint-Hyacinthe, selon Le Courrier.

Chagall Constructions a tous les permis requis auprès de la Ville et souhaite créer 70 logements pour les familles avec une portion commerciale, un projet de 18 millions de dollars.

La hauteur maximale des bâtiments devra être d'un maximum de 15 mètres.

Le terrain était la propriété des Soeurs de Saint-Joseph et il est passé l'an dernier aux mains des hommes d'affaires Maxime et Michael Lacroix.

Jean-Francois Desaulniers Noovo Info-Un projet immobilier mixte se développe derrière le restaurant McDonalds à Saint-Hyacinthe