SAINT-HYACINTHE: C'est un départ pour la campagne de Centraide Richelieu-Yamaska

Centraide Richelieu-Yamaska lançait sa campagne de financement 2020 à La maison l'Alcôve de Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Chaque année, il soutient 60 organismes partenaires de la région et l'augmentation des besoins s'est fait sentir notamment avec la pandémie.

Des maires et députés participaient à l'annonce tout comme le président d'honneur Benoit Chartier, président et directeur général de DBC Communications.

En mai dernier, 1 millions de dollars ont été versés à Centraide Richelieu-Yamaska via le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire du gouvernement fédéral.

Le thème de la campagne de cette année est : «Imaginez l'impact que nous aurons tous ensemble sur la vie de milliers de personnes vulnérables!»

Grâce au Fonds d'urgence, des organismes ont pu revoir à vive allure leurs services et leur fonctionnement mais plusieurs sont restés fragilisés.

Malheureusement, la majorité des organismes soutenus connaissent un manque à gagner, doivent revisiter leurs opérations et même diminuer certains services.

" Pour soutenir nos 60 organismes partenaires ça prend de la mobilisation et des centaines de personnes qui croient en la même cause, je peux vous assurer que mon cabinet de campagne et moi-même allons être proactifs tout au long de la campagne afin d'assurer à nos organismes du territoire le soutien auquel ils s'attendent " Benoit Chartier, président d'honneur de la campagne pour une deuxième année consécutive.

Sur le territoire Richelieu-Yamaska, Centraide peut heureusement compter sur un réseau de plus de 6 600 bénévoles.

Dans la région, 46 % des investissements vont à des programmes qui aident les personnes plus vulnérables à briser l’isolement, 19 % vont à des programmes qui soutiennent le développement de milieux de vie rassembleurs (15 organismes et projets sur le territoire) et 10% à l'aide au logement, à la nourriture et aux besoins essentiels.

Il est possible pour vous de donner en ligne au https://www.centraidery.org/don-general/ ou faire un don par téléphone au 450-773-6679 poste 204.