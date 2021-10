SAINT-HYACINTHE: dernier droit en vue des élections municipales

L'environnement et l'économie sont deux thèmes qui se côtoient intimement dans la campagne municipale à Saint-Hyacinthe. Que faut-il faire pour faire sortir le vote chez les Maskoutains? On en parle avec les candidats à la mairie André Beauregard et Marijo Demers.

Les électeurs de Saint-Hyacinthe sont basculés entre la continuité des projets au dernier conseil avec le conseiller du secteur Douville depuis 12 ans André Beauregard et le renouveau que propose la formation Saint-Hyacinthe unie et sa cheffe Marijo Demers.

Depuis deux semaines, les deux candidats multiplient les apparitions: hier, il participaient à un échange sur le soutien au milieu communautaire avec Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska et le CDC des Maskoutains.

Il y a une semaine, ils débattaient d'environnement à l'invitation du Comité de citoyens pour la protection de l'environnement maskoutain.

M. Beauregard fait donc campagne ces jours-ci sur les trois pôles de sa plateforme: économie, social et environnemental, et veut assurer une continuité aux actions du dernier conseil.

Selon lui, le conseil peut investir et soutenir dans plusieurs projets et faire du développement durable, mais il faut maintenir la dette à un niveau acceptable.

Environnement, économie et participation citoyenne

De son côté, la politologue et enseignante au Cegep Marijo Demers et son équipe de candidats s'activent sur le terrain, pour ce dernier sprint.

Elle fait aussi campagne sur l'environnement, l'économie, mais aussi une attention particulière à la participation citoyenne, avec une approche de démocratie participative et transpartisane.

Sa plateforme s'articule autour de 5 thèmes: la démocratie participative, l'urbanisme, l'environnement, l'économie, la culture et les loisirs.

Sa formation compte aussi une aile jeunesse, qu'elle espère mobiliser pour faire sortir le vote.