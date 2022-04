SAINT-HYACINTHE: des actions en environnement réclamées rapidement

À l'approche du Jour de la Terre du 22 avril 2022, la formation politique municipale Saint-Hyacinthe unie lance une pétition pour réclamer certaines actions du conseil municipal actuel et de l'administration d'André Beauregard.

À l'élection de novembre dernier, la formation n'avait réussi à élire personne au conseil , mais sa cheffe et politologue, Marijo Demers s'est engagée à faire le suivi sur plusieurs dossiers et à poser des questions à l'administration en place, notamment sur l'aménagement du territoire, l'environnement et l'économie.

Elle demande à la Ville d'adopter un règlement pour interdire les pesticides à usage esthétique qui contiennent du glyphosate et des néocontinoides en milieu urbain, comme ce sera le cas dès cet été à Saint-Jean-sur-Richelieu et Drummondville notamment.

Ville de Drummondville

L,équipe souhaite aussi sensibiliser les élus locaux à l'importance d'augmenter le couvert forestier et la végétation urbaine à Saint-Hyacinthe, notamment au Boisé Castelneau pour limiter au maximum les ilots de chaleur et favoriser la régénération de la forêt.

Et les surverses?

Finalement, la formation politique demande à la Ville de minimiser au maximum les surverses d'eaux usées dans la rivière Yamaska, avec des engagements clairs dans son Plan de développement durable.

Cet automne encore, entre 40 et 70 millions de litres d’eaux usées seront déversés dans le cadre de travaux majeurs à la station Pratte, qui traite 70% des eaux usées du territoire.

Différentes mesures seront mises en place en collaboration avec l'Organisme de bassin versant de la rivière Yamaska et le ministère de l'Environnement pendant le déversement en octobre prochain, assure toutefois la ville.

En 2020, la Ville s'était d'ailleurs dotée d'un Plan de gestion des débordements: jusqu'en 2025, la Ville investit 105 millions de dollars pour mettre aux normes l'usine d'épuration (un projet de 33,8M$) et la mise aux normes des deux stations de pompage principales de pompage de Saint-Hyacinthe, les postes Pratte et Girouard.

L'autre enjeu majeur à Saint-Hyacinthe est celui de remplacer les conduites unitaires sur tout le territoire, plus de 101 kilomètres.