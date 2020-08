SAINT-HYACINTHE: Des familles à la rue après un incendie sur l'avenue Sainte-Anne

Un autre incendie s'est déclaré à Saint-Hyacinthe en moins de 10 jours, la nuit dernière, au 900 avenue Sainte-Anne, près du centre-ville. Pour l'instant, la cause du brasier n'est pas établie avec précision.

Les 35 sapeurs pompiers du Service incendie de la Ville de Saint-Hyacinthe se rendaient sur le site du bâtiment incendié, tout près de la rue Dessaulles à 1h53 ce matin (5 août).

Il y avait 5 logements aux étages et 4 locataires commerciaux au rez-de-chaussée: les dommages sont de plus de «quelques centaines de milliers de dollars» selon les estimations préliminaires.

À l'arrivée des pompiers, les flammes avaient déjà pris des proportions importantes. Il faut ajouter à cela une importante quantité d'eau utilisée pour l'extinction, qui fait en sorte que les dommages sont majeurs à tous les étages.

Pour l'instant, la directrice des communications de la Ville de Saint-Hyacinthe Brigitte Massé explique que la cause n'est pas précisée.

Toutefois, la scène n'a pas été transférée à la Sûreté du Québec.

Les locataires sont logés chez des proches mais pourraient être pris en charge par la Croix-Rouge.

Crédit photo Olivier Joyal-Les pompiers de Saint-Hyacinthe en intervention au 900 avenue Sainte-Anne

Il faudra aussi voir la couverture d'assurance de chacun d'entre eux.

C'est un autre incendie qui s'ajoute à celui d'un immeuble locatif derrière le restaurant Panelo, sur l'avenue Bourdages Nord où 2 familles ont été jetées à la rue le 31 juillet dernier.

Pour l'instant, ces personnes logent à l'hôtel mais l'OMH tentent de leur trouver un logis permanent, ce qui n'est pas une mince tâche avec le taux d'inoccupation qui se situe à 0,4% en ce moment.

Brigitte Massé est directrice des communications à la Ville de Saint-Hyacinthe.

«Il faut comprendre que c'est un incendie majeur, un autre qui s'ajoute à Saint-Hyacinthe en peu de temps: la fumée et l'accumulation d'eau ont endommagé considérablement l'édifice. Pour l'instant, les premières constations sont à l'effet que ce serait «accidentel» comme incendie. Dans celui-ci, il y a 5 logements au total, nous pensons que 2 sont plus durement touchés et il faudra envisager une relocalisation d'au moins 2 familles. Normalement, la première nuit, les gens trouvent refuges chez des proches mais nous accompagnons les locataires avec l'OMH. Il faudra voir si la Croix-Rouge peut aussi leur venir en aide»

Brigitte Massé, directrice des communications Ville de Saint-Hyacinthe