SAINT-HYACINTHE: Deux trafiquants de drogues appréhendés par la SQ

Un homme de 43 ans de Sainte-Hélène-de-Bagot et un homme de 32 ans de St-Hyacinthe font face à la justice après 4 perquisitions de drogues menées dans la région. On ignore si d'autres arrestations pourraient survenir dans cette affaire mais le tout découle d'une enquête de la Sûreté du Québec initiée en 2019.

Ils ont été appréhendés hier et ont été libérés par sommation. Le dossier sera soumis à la Direction des poursuites criminelles et pénales et les deux hommes pourraient faire face à des accusations de trafic de stupéfiants.

C'est à la suite d'une enquête de la Sûreté du Québec qui a débuté en novembre 2019 et qui a permis les 2 arrestations.

On ignore s'ils opéraient en réseau et s'ils sont déjà connus des milieux policiers.

Au total, lors des perquisitions, plus de 9000$ ont été saisis, 40 grammes de plusieurs stupéfiants, des documents liés au trafic, 33 cellulaires et 4 vestes par balle.

Le maître-chien et le groupe d'intervention tactique de la Sûreté du Québec ont également participé à l'opération. La Sûreté du Québec nous indique que l'enquête se poursuit dans cette affaire.

Rappelons que tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.