SAINT-HYACINTHE: Hausse moyenne de 82$ de votre compte de taxes

Les propriétaires d'une maison moyenne à Saint-Hyacinthe auront une augmentation de 82$ de leur compte de taxes en 2021, soit 3,75%. Une hausse qui s'explique par l'augmentation de la masse salariale (18,6 M$), les coûts de la Sûreté du Québec (augmentation de 5%) et de la municipalisation de la Corporation du parc Les Salines et de la Corporation aquatique.

L'accroissement de la masse salariale représente 5,3 M$ de plus, le programme de relance du centre-ville 800 000$ en plus et les élus augmentent le soutien financier à la Médiathèque maskoutaine.

Le taux de la taxe foncière a aussi été ajusté à la hausse pour passer à 0,68 $ par tranche de 100 $.

Quant au budget global de la Ville pour la prochaine année, il est de près de 123 M$, en augmentation de 7% par rapport à cette année.

La hausse de taxes dans le budget devraient génèrer des revenus supplémentaires de 4,1 M$, en plus des revenus engendrés par le dépôt du nouveau rôle d’évaluation, soit 1,5 M$.

La Ville croit que les revenus seront en hausse de 7% et les revenus de taxes augmenteront de 8%.

Quant à la dette, elle est passée de 44,8 M$ à 61,7 M$.

Ville de Saint-Hyacinthe-Répartition du compte de taxes des Maskoutains en 2022