SAINT-HYACINTHE: L'enseigne de Ti-Père mise en vente sur Marketplace

Avis aux nostalgiques et aux Maskoutains...l'enseigne du restaurant renommé Ti-Père à Saint-Hyacinthe est actuellement à vendre sur Marketplace aux plus offrants. Le restaurant, qui était une véritable institution a fermé ses portes en novembre 2020 et les spéculations entourant la future vocation du site sont nombreuses.

Il s'agit d'un large panneau jaune lumineux, fluorescents, avec possibilité d’y insérer des lettres et chiffres recto-verso et l'enseigne coq illuminée et les poteaux ne sont pas inclus, bien évidemment.

Le restaurant Ti-Père avait fermé ses portes le 15 novembre et le bâtiment aurait été acheté. Par contre, sur ce que l'on trouvera sur le site, il n'y a pas de décision arrêtée.

Par contre, le bâtiment est en un secteur stratégique de la Ville au croisement du boulevard Casavant et Laframboise: il semble que Gestion Beauward propriétaire des Galeries Saint-Hyacinthe soit parmi les intéressés et que les discussions seraient avancées.

Par exemple, le scénario de relocaliser le restaurant Bâton Rouge, dont la réouverture dépend des travaux majeurs de réfection que devra subir le Complexe Johnson, serait sur l'une des possibilités.

Le restaurant était présent depuis 56 ans à Saint-Hyacinthe mais depuis 1981 sur le boulevard Laframboise.

Dans les jours suivant l'annonce de fermeture sur Facebook, Ti-Père BBQ avait été pris d'assaut par un achalandage hors du commun après en avoir fait l'annonce sur Facebook.

Plusieurs employés avaient pu se relocaliser chez des rôtisseurs de la région maskoutaine.