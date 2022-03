SAINT-HYACINTHE: la Maison de la Famille améliorera sa halte-garderie

Pas toujours facile quand on est un parent d'avoir une place garantie en CPE alors que l'on doit conjuguer avec le travail, l'intégration dans le milieu et les tracas du quotidien. La Maison de la Famille des Maskoutains, qui offre le service de halte-garderie dans le milieu, cherche à assurer sa pérénnité et développer ses services pour les familles.

Chaque année, plus de 2000 enfants fréquentent la halte-garderie Les Petits Explorateurs.

Sa direction cherche donc à amasser au moins 2000$ dans la communauté pour améliorer son offre et si possible, réduire la liste d'attente à Saint-Hyacinthe et dans la MRC.

Le service est très prisée entre autres des nouveaux arrivants mais aussi des Maskoutains qui attendent une place: la halte est ouverte du mardi au vendredi de 8h à 15h à 10$ par enfant par jour.

Elle offre à la fois un répit ponctuel aux parents mais aussi des activités ludiques pour les enfants de sociabiliser.

En complément, la Maison offre aussi aux parents des activités «Bouger avec mon enfant» dans les municipalités et des rencontres avec les parents à propos des 0-6 ans.

Ce matin, la députée Chantal Soucy, présidente d'honneur de la campagne, a offert 500$ pour soutenir les projets de la Maison.

Lizette Flores, directrice de la Maison explique comment la halte répond à des besoins criants dans la communauté.

Chaque année, en plus de ses services habituels, rappelons que la Maison offre aussi du réconfort avec des boites festives du temps des Fêtes aux gens qui en ont le plus besoin dans le milieu, en partenariat avec Industrie Cascajares.