Saint-Hyacinthe lance un appel aux bénévoles et offre de l'air aux citoyens

La Ville de St-Hyacinthe a fait le point quant à la situation de la COVID 19 cet après-midi. Le maire Claude Corbeil a incité «les propriétaires qui le peuvent à payer leurs taxes municipales pour le 11 mai et pour les autres, ils auront un délai de grâce sans intérêts de 3 mois».

Les modalités de ce délai de grâce et de paiement pour les personnes en situation précaire suivront dans quelques jours.

Outre ce délai, le transport en commun est gratuit jusqu'à nouvel ordre pour éviter aux chauffeurs de devoir manipuler de la monnaie. Le maire expliquait qu'il aurait pu suspendre le transport, compte tenu entre autres de l'incendie à la Compagne de Transport Maskoutaine mais que pour l'instant, ce n'est pas dans les cartons de la Ville.

Le premier magistrat a expliqué qu'il n'y aura aucun événement PUBLIC jusqu'au 1er juin au moins à Saint-Hyacinthe.

Il a aussi réitéré l'importance de ne pas sortir ou de ne le faire que dans un cas d'absolue nécessité.

Il est désormais interdit d'être en contact avec les modules des parcs, d'aires de jeux et de fréquenter les terrains sportifs et même d'éviter les bancs de parc, qui sont des foyers importants de contagion.

L'accès au «skatepark» et au parc canin est aussi restreint en lien avec les directives ministériels.

Note importante: il est encore possible de circuler au Boisé des Douze et au parc Les Salines en respectant scrupuleusement les mesures de distanciation.

Claude Corbeil a aussi demandé aux citoyens de sortir les bacs de déchets et matières organiques en matinée, la veille des jours de collecte pour éviter la contagion des éboueurs.

Il a aussi lancé un appel au recrutement de bénévoles pour les organismes du milieu.

100 bénévoles sont recherchés au Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe et le besoin est pressant puisque plusieurs d'entre eux sont actuellement à domicile, directement touchés par les mesures touchant les 70 ans et plus et leur confinement.

Claude Corbeil a aussi incité les Maskoutains à donner du sang, notamment lors d'une collecte d'Héma-Québec, le 30 mars prochain au Centre communautaire Douville de 13h30 à 20 heures.

Pour revoir l'ensemble de l'exposé de la situation par le maire Claude Corbeil, vous pouvez visionner la capsule ci-dessous.

Prolongation de la suspension des activités du Centre des arts Juliette-Lassonde

À Saint-Hyacinthe, l'équipe du Centre des arts Juliette-Lassonde prolonge la période de suspension des activités, initialement prévue jusqu'au 12 avril.

Toutes les représentations prévues d'ici le 1er mai sont suspendues.

La billetterie est quant à elle fermée jusqu'au 13 avril.

À la réouverture de la billetterie, tous les détenteurs de billets seront contactés afin de connaître les modalités de report ou d'annulation.

Les billets des spectacles annulés seront remboursés et les billets des spectacles reportés seront honorés.

Jusqu'à maintenant, 30 représentations ont été reportées, mais 22 représentations (dont 16 au scolaire) ont été annulées.