SAINT-HYACINTHE: Le conseiller André Beauregard veut être maire

Après la politologue et enseignante Marijo Demers avec Saint-Hyacinthe unie, le conseiller du secteur Douville André Beauregard annonce qu'il veut succéder à Claude Corbeil à la mairie de Saint-Hyacinthe, en novembre 2021, mais comme indépendant.

Après 12 ans comme conseiller municipal, il mise sur son bagage en gestion municipale et sa connaissance des dossiers, pour se faire élire comme indépendant. Il ne fera donc pas campagne avec une bannière définie.

Si sa plateforme complète n'est pas dévoilée, M. Beauregard a 3 projets prioritaires: la réfection de la Promenade Gérard Côté, le Pôle culturel et développer l'économie maskoutaine postpandémie, particulièrement le centre-ville.

Selon lui, le fait de se présenter comme indépendant offre une certaine souplesse quand vient le temps de faire avancer les dossiers.

«Beaucoup de gens me parlaient. Ce qui fait la beauté du conseil actuel, c'est que chacun est indépendant et que l'on peut faire avancer nos idées. Je suis à former ma garde rapprochée, mais chaque conseiller actuel reste indépendant. Le projet de la promenade Gérard Côté est dans nos cartons depuis plusieurs années: il était évalué à 30 millions il y a 4 ans, on peut maintenant peut-être parler de 35 millions. Nous avons commencé des choses dans ce dossier, des résidences ont été achetées près de la rivière pour l'élargir. Elle pourrait être faite en 2 phases avec une première phase en 2022, si l'aide est là. Pour cela, il faut de l'aide des gouvernements et j'en fais une priorité.»

André Beauregard, candidat à la mairie de Saint-Hyacinthe