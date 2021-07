SAINT-HYACINTHE: Le coup d'envoi de l'Expo agricole est donné

L'Expo agricole de Saint-Hyacinthe est de retour en présentiel et débute aujourd'hui après 1 an d'absence. Pour respecter les consignes sanitaires sur les rassemblements, 3 groupes de 2500 personnes seront autorisés dès ce matin, en après midi et en soirée.

N’oubliez pas d’acheter vos accès avant de vous présenter sur le site, pour éviter de mauvaises surprises.

Il y a d'ailleurs une limite de 10 billets par achat pour les visites régulières sur le site alors que pour les spectacles, un minimum de 2 billets et un maximum de 6 billets peuvent être achetés par bulle familiale, pour respecter les consignes de la Santé publique.

On peut penser que l'Expo pourrait accueillir en 2021 un maximum de 30 000 visiteurs, comparativement à plus de 174 000 en 2019, avant la pandémie.

L'édition 2021 en est une «repensée» qui ne comportera pas les 50 manèges habituels, pour éviter les files et rassemblements.

Expo agricole Saint-Hyacinthe-Il n'y aura pas de manèges en 2021 sur le site de l'Expo, outre la traditionnelle grande roue

En plus des visites sur le site, il y a des jugements de bovins aujourd'hui (au Stade LP Gaucher), il y a un aussi le populaire derby de démolition . Dans le cas du derby, ca fonctionne selon la formule du premier arrivé, premier servi avec assignation des places dès l'arrivée sur le site.

En spectacle cette année, il y aura Les Trois Accords (30 juillet) et Gregory Charles le 31 juillet

En plus de la machinerie agricole, en nouveauté, il y aura un jeu d'évasion à thématique agricole de l'entreprise maskoutaine Link Aventure.