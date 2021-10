SAINT-HYACINTHE: Le maire Claude Corbeil a présidé son dernier conseil

C'était un conseil particulièrement émotif à Saint-Hyacinthe hier alors que le maire sortant Claude Corbeil présidait sa dernière assemblée.

En deux mandats, bien des choses ont changé à la Ville: la présence de plus de femmes en politique, les attaques par les médias sociaux et la présence de plus d'opposition dans les dernières semaines avec l'arrivée de Saint-Hyacinthe unie.

Hier, chacun des conseillers indépendants lui a rendu hommage pour son leadership et son travail de développeur économique.

En entrevue, il se réjouit particulièrement de la venue du Centre de congrès à Saint-Hyacinthe, l'ajout de commerces et la dynamisation économique du nord de la Ville.

À son arrivée, il s'est aussi fixé l'objectif d'augmenter la population maskoutaine à plus de 60 000 personnes en attirant de nouvelles familles.

Connu pour son calme mais aussi son ton ferme, il a aussi dû composer à plusieurs reprises avec des critiques nourries de certains citoyens, en environnement ou en urbanisme notamment.

«Il faut avoir la couenne épaisse. Si on s'en fait sur tout ce qui est écrit ou dit, ca influence notre jugement et ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut être à l'écoute des citoyens et user du gros bon sens. C'est plus difficile qu'il y a 8 ans d'être un élu. Je remercie les Maskoutains pour leur confiance pour ces années » Claude Corbeil, maire sortant de Saint-Hyacinthe

Il aura aussi contribué au regroupement de Forum 2020, Développement économique des Maskoutains avec l'organisme économique Saint-Hyacinthe Technopole.

Cependant, il aura quitté avant que le projet de Promenade Gérard-Côté se soit réalisé, un projet qu'il caresse depuis son entrée en politique.

Aussi, la Ville n'a pas pu acquérir l'aéroport de Saint-Hyacinthe pour le «municipaliser» et en faire un outil de développement économique, en raison des couts importants à investir.