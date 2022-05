SAINT-HYACINTHE:le travail du conseiller Donald Côté reconnu

L'Union des municipalités du Québec et le conseil de Saint-Hyacinthe ont rendu hommage au conseiller de Sainte-Rosalie Donald Coté pour ses 20 années de service, dont l'implication et la passion municipale remontent bien avant la fusion de Saint-Hyacinthe.

Il a remporté un trophée, comme 5 autres élus d'autres villes aux assises annuelles de l'Union, pour son engagement et son dévouement.

Avant ses 4 mandats au conseil municipal de Saint-Hyacinthe, M. Côté avait été conseiller municipal de la paroisse Sainte-Rosalie pendant deux mandats complets jusqu’à la fusion.

En plus des dossiers touchant le district, il s'implique au conseil d'administration de Saint-Hyacinthe Technolpole, il préside le Comité des bassins versants Delorme et Ferré et est responsable des dossiers des personnes ayant un handicap à la Ville.

Comme agronome à la retraite, il est aussi très sensible aux dossiers en environnement, notamment les bandes riveraines et le développement de l'agriculture.

Hier, il était bien reconnaissant de la confiance de la population et de ses collègues au conseil.