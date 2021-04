Les Maskoutains en zone urbaine peuvent dorénavant élever des poules dans leurs cour arrière.



Les résidents du centre-ville et ceux à moins d'un kilomètre d'une ferme avicole sont exclus.



Un permis de construction et une licence annuelle sont requis pour aménager un poulailler et un enclos.



Certaines normes sont à respecter, comme avoir un maximum de 5 poules.



La garde d'un coq ou toute autre volaille est interdite.