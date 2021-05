SAINT-HYACINTHE: Rendez-vous urbains annulés, mais un centre-ville animé

Même s'il n'y a pas de Rendez-vous urbains en 2021, il y aura de l'action au centre-ville de Saint-Hyacinthe cet été, selon la Société de développement commercial du centre-ville qui planche sur plusieurs activités qui permettront de dynamiser les commerces et l'espace urbain, pour les petits et jeunes.

Il n'y aura pas non plus de portion de rue piétonnière à sens unique comme l'an dernier mais la SDC a présenté son projet, adopté par la Ville.

Rien n'est encore certain pour les spectacles.

Selon le directeur de la SDC, André Marcotte, il fallait s'assurer d'avoir un plan B qui tienne la route dans le contexte de la zone rouge, ce qui ne prête pas la possibilité de rassemblements.

25 commercants pourraient installer des photographies d'époque d'anciens commerces dans les vitrines de leurs commerces, pour en faire un rallye historique, en partenariat avec la Société d'histoire.

Les terrasses seront de retour sur la rue Des Cascades, si la Santé publique le permet. Il pourrait y avoir une terrasse près du Marché public.

Il y aura des fresques urbaines, une exposition à ciel ouvert et de l'animation près du Marché public mais pas d'oasis urbain

André Marcotte est directeur de la Société de développement et explique que l'organisation reste à l'affût des nouvelles consignes de la Santé publique, pour voir si d'autre animation pourrait être arrimée à l'offre actuelle.

«On veut que les gens redécouvrent leur centre-ville mais toujours en ayant un plan «COVID-Proof» ou sécuritaire pour tous et la Ville nous permet de prendre les fonds des Rendez-vous urbains pour dynamiser. Il y a actuellement une exposition à ciel ouvert partout au centre-ville: on veut mettre en relief les commerces d'antan avec des photos, sur le site des entreprises. Il y aura aussi 6 fresques peintes de semaine en semaine sur la rue ou des portions de trottoirs et il y aura une mosaïque sur la rue Saint-Denis. Pour l'instant, il n'est pas question d'oasis urbain mais ca pourrait être le cas, l'année prochaine»

André Marcotte, directeur SDC Centre-ville Saint-Hyacinthe