Saint-Hyacinthe Technopole et Plombexel aident les commerces à livrer

Saint-Hyacinthe Technopole élargit son service de livraison regroupée pour soutenir les entreprises maskoutaines de commerce de détail en cette période difficile, où la vente en ligne connaît une popularité grandissante permettant à plusieurs de survivre.

Même si la plupart des commerces demeurent physiquement fermés, beaucoup s'occupent encore de leurs clients à distance et vendent en ligne. Toutefois, ils n'ont pas tous un service de livraison et n'ont pas non plus nécessairement les effectifs ou les moyens d'aller livrer leurs commandes.

Pour les aider, l'entreprise Plombexel a décidé de mettre l'épaule à la roue avec Saint-Hyacinthe Technopole et met un camion de livraison ainsi qu’un chauffeur à la disposition des PME qui en ont besoin.

Il y a déjà 8 commerces participants, alors que le service a été lancé hier. Il y a encore possibilité d'accueillir quelques autres commerçants qui désireraient s'en prévaloir.

« Le frais de la livraison, c'est très symbolique. Si ma mémoire est bonne, ça tourne autour de 5 $ par commande, alors vous comprendrez que ça ne couvre jamais le plein prix de la livraison, loin de là, or ça s'ajoute tout simplement au coût de la commande de chacun des clients. » - André Barnabé, directeur général de Saint-Hyacinthe Technopole

On prévoit une centaine de livraisons chaque semaine, du mardi au jeudi, à Saint-Hyacinthe, mais aussi ailleurs dans la MRC et à Mont-Saint-Hilaire.

Un service de livraison similaire est déjà en place depuis le 31 mars pour les commerces du Marché public, et c'est un succès. Un sommet de livraisons a été atteint avant Pâques et de plus en plus de gens utilisent le service.

De 60 à 70 demandes d'aide

Par ailleurs, dans la MRC des Maskoutains, les entreprises affectées par la crise du coronavirus ont déjà déposé une soixantaine de demandes d'aide au Programme d'aide d'urgence aux PME.

C'est la MRC qui gère l'enveloppe de 1,3 M$ disponible, en collaboration avec l'équipe de Saint-Hyacinthe-Technopole.