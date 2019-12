SAINT-HYACINTHE: Un autre incendie dans l'ancien Dame Tartine

L'heure est à la démolition de l'immeuble abritant anciennement le restaurant Dame Tartine, sur la rue Saint-Antoine au centre-ville de Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Un périmètre de sécurité est d'ailleurs en place dans le secteur.

Le bâtiment, désaffecté après avoir été affecté par l'incendie de la Place Frontenac en février dernier, a à son tour été la proie des flammes tard hier soir. Le feu s'est déclaré vers 21h20 au premier plancher, avant de se propager aux étages supérieurs.

« C'est un édifice qui était vacant, mais ç'a nécessité hier l'intervention de plus d'une quarantaine de pompiers de Saint-Hyacinthe, et de l'entraide des Services de sécurité incendie de Saint-Valérien, Saint-Dominique, Saint-Pie, la Régie Nord et Saint-Jude. Compte tenu de l'état du bâtiment, il va être démoli aujourd'hui pour des raisons de sécurité. »

- Brigitte Massé, directrice des communications à la Ville de Saint-Hyacinthe