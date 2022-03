SAINT-HYACINTHE: un nouveau palais de justice temporaire sur l'avenue Cusson

Depuis tôt ce matin, les avocats et la population ont accès au nouveau palais de justice «temporaire» de Saint-Hyacinthe, dans l'ancien Super C de l'avenue Cusson. Il a fallu beaucoup d'adaptation de la part des entrepreneurs, Geratek et groupe Robin pour transformer l'ancienne épicerie en une infrastructure à la fine pointe de la technologie.

Initialement, les travaux devaient se terminer à l'automne, vers octobre 2021, mais les délais dans la construction on fait en sorte que l'ouverture est décalée.

La nouvelle infrastructure est plus grande et compte 8 salles d'audience, 9 salles d'entrevue, 1 espace pour le CAVAC et 7 bureaux de juges et a couté 16,2 millions de dollars.

En plus de la visioconférence, le palais répond aussi aux standards des tribunaux spécialisés en violences sexuelles, même si pour l'instant, ce sont les villes de Valleyfield, Drummondville, Québec, Granby et La Tuque qui sont visés par le projet-pilote du gouvernement.

Il est donc plus grand, plus technologique et plus convivial, alors que le personnel était à l'étroit dans le palais de la rue Dessaulles.

Le ministre de la Justice et responsable de la Montérégie Simon Jolin-Barrette explique que c'était un défi d'aménager des services judiciaires dans une ancienne épicerie.

Jean-Francois Desaulniers Noovo-Info-Le palais de justice temporaire de Saint-Hyacinthe a été aménagé dans une ancienne épicerie, sur l'avenue Cusson

Un nouveau palais entièrement reconstruit en 2025?

Quant à l'actuel palais de justice de la rue Dessaulles, il sera reconstruit complètement, il tiendra sur 3 étages et sera doté d'un stationnement souterrain à proximité

Les travaux devraient débuter à la fin de l'été: on parle d'un cout de total d'au moins 80 millions

À ce montant, il faut entre autres ajouter l'aménagement d'un nouveau stationnement souterrain, un ajout qui ne se trouvait pas dans le plan initial et qui bénéficiera autant aux travailleurs qu'aux citoyens.

«La communauté maskoutaine et les intervenantes et intervenants du milieu judiciaire attendent le nouveau palais de justice depuis de nombreuses années. Bientôt, ce sera toute la région qui pourra profiter d'infrastructures neuves, sécuritaires et favorisant un meilleur accès à la justice. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec et ministre responsable de la région de la Montérégie

Le dossier de la construction d'un nouveau palais de justice à Saint-Hyacinthe date de 2008: il a été inscrit au Programme québécois d'infrastructures, mais il a fallu attendre à 2020 pour que le projet reçoive l'aval du Conseil des ministres.

Jean-Francois Desaulniers Noovo-Info-La façade du palais de justice temporaire de Saint-Hyacinthe, dans l'ancien Super C