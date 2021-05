SAINT-HYACINTHE: Un nouveau restaurant s'installera chez Ti-Père

Gestion Beauward, propriétaire des Galeries Saint-Hyacinthe et du Centre de congrès, a officiellement acquis le 3 mai le restaurant Ti-Père situé au coin des boulevards Casavant et Laframboise, à Saint-Hyacinthe. Selon le gestionnaire et directeur des Galeries Saint-Hyacinthe André Brochu, au moins deux bannières ou restaurants seraient intéressées à s'y installer.

Le nouveau restaurateur pourrait être annoncé cet automne, selon NousTV. L'immeuble serait d'une valeur marchande de 1,4 M$ et le terrain serait évalué à 743 000$. Le coût de la transaction n'a pas été précisé, pour l'instant.

Le restaurant bien établi avait fermé ses portes en novembre, notamment en raison d'un offre d'achat et du manque de personnel. M. Brochu est satisfait de l'entente avec la famille Pelletier, avec qui il a eu une excellente collaboration.

«Ce fut vraiment un plaisir de travailler avec M. Pelletier et sa famille pour l'acquisition de ce restaurant mythique. C'est un emplacement très stratégique à Saint-Hyacinthe. Il y a du développement futur avec le Groupe Maurice, près du Provigo. Nous n'achetons pas pour le court terme, mais bien pour le moyen terme. Pour l'instant, ce que l'on veut faire avec ce site, c'est de la restauration, mais ça nous donne du temps pour penser à ce que l'on peut faire dans ce secteur. Nous avons deux types de restaurants intéressés, nous aurons un choix à faire.» André Brochu, directeur des Galeries Saint-Hyacinthe

Le type de développement immobilier n'est donc pas encore précisé. Des travaux majeurs s'y déroulent depuis quelques mois en raison de l'affaissement d'un pieu.

«Pour le Complexe Johnson, ca suit son cours et ça va bon train. Il n'est pas prévu que certains locataires changent de place. Les locataires sont satisfaits de leur localisation» André Brochu, directeur Galeries Saint-Hyacinthe

Rappelons qu'il y a quelques semaines, la grande enseigne du restaurant Ti-Père avait été mise en vente sur Marketplace.