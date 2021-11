SAINT-HYACINTHE: Un pin illuminé d'espoir devant le CHSLD Hotel-Dieu

L'immense pin devant le CHSLD Hotel-Dieu de Saint-Hyacinthe s'illuminera d'espoir et de milliers de lumières le 8 décembre prochain et votre générosité est sollicitée, pour améliorer la qualité de vie des usagers du plus gros CHSLD public du Québec.

D'ici là, la Fondation Aline-Letendre récolte déjà les dons de 5$ pour chacune des lumières vendues qui seront installées. Une façon d'illuminer le quotidien des usagers et des travailleurs, après une pandémie qui laisse des traces.

Au bas mot, l'objectif est de 4000 lumières, mais ça peut être davantage, selon la mobilisation de la population.

La grande illumination est prévue le 8 décembre à 17h.

«Nous souhaitons en toute humilité recréer un peu de magie à l'approche des Fêtes, avec le retour à la normalité. C'est aussi une marque de reconnaissance pour le personnel du plus grand CHSLD public du Québec. Nous demandons à la population à nous aider» Christine Poirier, directrice de la Fondation Aline-Letendre.

La Fondation créée en 1984 a pour but de rehausser la qualité de vie des bénéficiaires par des équipements, des activités diverses et une bonification du milieu de vie.

Les luminaires sont déjà en vente depuis ce matin.