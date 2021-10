SAINT-HYACINTHE: un salon pour les proches de gens aux soins intensifs

Côtoyer une personne aux soins intensifs après un accident ou la maladie est bien souvent un moment éprouvant pour les proches, qui ont besoin d'intimité et de recueillement.

Depuis ce matin, à l'Hopital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe, il y a un nouveau salon agrandi pour les familles de proches aux soins intensifs.

C'est un investissement 40 000$ sur 308 pieds carrés, tout juste à coté de l'unité actuelle des soins intensifs.

On y retrouve notamment une aire commune et deux salons fermés, pour plus d'intimité.

La Fondation Honoré-Mercier y a contribué tout comme la succession d'Odette Allaire-Dion, à la hauteur de 10 000$.

Le salon a d'ailleurs été nommé en son nom.

Corinne Lajoie est cheffe des soins intensifs à l'Hopital Honoré-Mercier et nous parle des bénéfices de cette salle.