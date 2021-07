SAINT-HYACINTHE: Un vol de milliers de dollars chez Cycles Beaumier

Les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent sur un important vol de vélos à Saint-Hyacinthe chez Cycles Beaumier, du boulevard Laurier Est. Il s'agit d'un vol de plusieurs milliers de dollars mais peu d'informations ne filtrent quant au suspect impliqué et au modus operandi.

On ignore s'il y avait un ou plusieurs suspects liés à cet affaire.

Les enquêteurs interrogent les propriétaires depuis ce matin et sont à la recherche de possibles témoins.

Le commerce avait ouvert ses portes en 2018: il propose un service de réparation de vélos et de conseil sur les produits, de même que la vente de vélos, de vêtements et d’accessoires. Ses propriétaires, Tommy Beaumier et Marie-Pier Charpentier travaillent depuis plus de 10 ans dans le commerce et la réparation de vélos.

La SQ estime que le vol est de plus de 5000 dollars de vélos et de matériel de cyclisme.

L'appel a été logé vers minuit 15 pour une introduction par effraction, alors que des vitres à l'avant du commerce ont été fracassées.

Dans les prochaines heures, les policiers tenteront de voir s'il y avait des bandes vidéos ou des traces d'effraction pour orienter les recherches.