SAINT-HYACINTHE: une nouvelle école primaire dans le secteur nord

Les parents et élèves du primaire de Saint-Hyacinthe ont maintenant une meilleure idée d'où se trouvera la nouvelle école primaire annoncée cet été par le ministère de l'Éducation à Saint-Hyacinthe sera installée au coin des rues Gagnon et Millet, à l'intersection de l'avenue TD Bouchard.

Elle comportera 14 classes et au moins 250 élèves, alors qu'il y a un besoin criant de locaux et classes dans le secteur nord de la Ville.

Pour l'instant, on ignore la facture totale du projet, mais on sait déjà que le ministère de l’Éducation consacrera une enveloppe de 21,3 M$ à la réalisation de ce projet et que la valeur du terrain est de 910 300$.

La décision implique toutefois l'aménagement des bâtiments sur un vaste espace vert , qui héberge notamment deux terrains de soccer, utilisés par les élèves de la polyvalente Hyacinthe-Delorme.

«Le surcroit d’élèves dans le secteur nord de Saint-Hyacinthe et le manque criant de places dans les établissements existants nous obligent à agir rapidement. La sélection de ce terrain nous permettra de livrer ces places additionnelles dans un délai et à des couts raisonnables. »

Le directeur général du CSSSH, monsieur Jean-Pierre Bédard.

Une autre école doit aussi voir le jour à Saint-Hyacinthe dans le secteur du Domaine sur le vert: les travaux de construction de l’école débuteront à l’hiver 2021.

Si tout va bien et que les appels d’offres et que les travaux se déroulent sans trop de délais, l’entrée des élèves est prévue pour l’automne 2022.