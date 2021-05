SAINT-HYACINTHE: Une production américaine de Noël tournée au centre-ville?

Des scènes d'un film de Noël américain pourrait bientôt être tournées au restaurant Le Parvis de Saint-Hyacinthe et en périphérie du centre-ville, d'ici la fin mai. La Ville de Saint-Hyacinthe autorisera ce soir la fermeture de la rue Girouard, entre l'avenue Sainte-Marie et le boulevard Laframboise, pour le tournage de certaines scènes.

On ignore qui est le producteur et le budget qui y est associé mais le film serait tourné dans le cadre d'un Festival de film de Noël, diffusé l'été aux États-Unis sur le Hallmark Channel.

La production s'intitulerait Love Song for Noël, par contre il ne s'agirait pas d'une production à grand déploiement selon Pierre Bédard, directeur des lieux de tournage.

Il s'agit d'un film d'amour de Noël dont on ne sait encore rien de la distribution.

Généralement, ce type de productions destinées au Hallmark Channel se tourne en environ 15 à 16 jours et dans ce cas, les producteurs seraient en ville pour un maximum de 5 jours, possiblement du 18 au 22 mai.

Si le projet se concrétise, on ignore quelles seraient les retombées, si les acteurs et actrices séjourneront dans les Maskoutains et si d'autres tournages sont prévus à court terme