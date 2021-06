SAINT-HYACINTHE: Une résidence de la rue Bois décimée par les flammes

Matinée occupée pour les pompiers de Saint-Hyacinthe qui ont dû composer avec une fuite de gaz et l'incendie d'une résidence du 5605, rue Bois. C'est dans le secteur de la sortie centre-ville, heureusement les dommages ont été contenus à la résidence et pas ailleurs.

A l'arrivée des pompiers vers 10h30, l'embrasement était déjà important et affectait particulièrement la toiture, le feu était d'ailleurs d'une bonne intensité.

La maison est une perte totale et une quinzaine de pompiers ont participé à l'extinction du brasier, selon la porte-parole de la Ville Brigitte Massé.

Sa cause est pour l'instant inconnue, personne n'a été blessé et les personnes occupantes des lieux sont prises en charge. La recherche de la cause est toujours en cours.

Même si l'évaluation complète n'est pas faite, il s'agit de centaines de milliers de dollars en dommages.

Par ailleurs, dans ce même secteur, les pompiers ont pu colmater une fuite de gaz qui a suivi l'incendie un peu plus tard, dans ce même secteur.