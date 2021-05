Saint-Hyacinthe unie présente 4 nouvelles candidatures variées

Saint-Hyacinthe unie présentait ce matin 4 candidatures en vue des prochaines élections municipales à Saint-Hyacinthe. On ignore encore de qui sera composé le prochain conseil municipal mais le maire Claude Corbeil a déjà annoncé qu'il ne sollicite pas de nouveau mandat à la mairie, ce qui ouvre la porte à cette nouvelle équipe.

La candidate à la mairie Marijo Demers annonçait que la Chantal Goulet sera candidate dans dans le district Cascades au centre-ville et Carl Vaillancourt dans Saint-Joseph

Chantal Goulet est très impliquée dans le communautaire et dans le dossier logement, elle s'opposait entre autres à la démolition de 4 maisons pour le projet de Groupe Sélection du complexe Fridom

Elle souhaite entre autres améliorer la qualité de vie au centre-ville, le revitaliser, valoriser le patrimoine

Elle s'était aussi présentée dans la course à la mairie de Saint-Hyacinthe en 2017.

«Nous avons d'excellents restaurants, des salles de spectacle et un centre d'exposition. Par contre, notre centre-ville a besoin de beaucoup d'amour, il a été mis de côté: il faut réduire les îlots de chaleur, favoriser la mixité sociale, améliorer le logement et susciter l'intérêt pour le transport actif et collectif.» Chantal Goulet, candidate district Cascades pour Saint-Hyacinthe unie

De son côté, dans le district Saint-Joseph, Carl Vaillancourt, 29 ans, a été impliqué en politique provinciale et fédérale et dans les médias.

Il est préoccupé par la qualité de l’eau de la Yamaska, la question des surverses et une politique d'approvisionnement local à la Ville.

Et il n'a pas hésité une seconde quand Marijo Demers lui a tendu la main pour le poste. Il souhaite être un «acteur positif» du développement de ce secteur

Une voix agricole dans Saint-Thomas d'Aquin

Toujours au parc TD Bouchard ce matin, Marijo Demers annoncait que Mathieu Désy sera la voix agricole de sa formation dans Saint-Thomas d'Aquin et Anne-Marie St-Germain dans Bois-Joli.

Celui qui a grandi sur une ferme laitière travaille au Centre d'insémination artificielle du Québec et souhaite faire valoir les enjeux ruraux et urbains.

Père de trois enfants, il est également administrateur au sein du conseil d’administration de l’organisme «Au coeur des familles agricoles».

L'accès à Internet haute vitesse est aussi un dossier de première importance dans sa campagne

«Je veux m'assurer de mettre toutes les pressions nécessaires afin que tous les citoyens de Saint-Thomas d'Aquin aient accès à Internet haute vitesse partout. Je souhaite que la Ville de Saint-Hyacinthe soit plus impliqué et valorise davantage l'agriculture et comme Technopole agroalimentaire. Je suis impliqué dans l'élaboration de Saint-Hyacinthe unie depuis presuqe un an» Mathieu Désy, candidat Saint-Thomas d'Aquin pour Saint-Hyacinthe unie

De son côté, Anne-Marie St-Germain est très connue dans la communauté (comme actuelle coprésidente de Saint-Hyacinthe unie), elle brigue le poste poste de conseillère dans le secteur Bois-Joli.

En plus de son implication communautaire et mdéiatique, elle a travaillé aux côté de l'ex-députée néodémocrate Brigitte Sansoucy depuis 2014. Elle a donc une bonne connaissance des enjeux économiques, sociaux et communautaires dans le milieu

Elle mise d'ailleurs sur sa connaissance des organismes et du milieu des affaires pour faire avancer les projets des citoyens.

Rappelons qu'à la mi-avril, la formation confirmait la candidature d'Annabelle T. Palardy dans Hertel-Notre-Dame

La plateforme du parti politique n'est pas encore dévoilée mais Saint-Hyacinthe unie poursuit ses consultations publiques en virtuel déjà amorcée, pour prendre le pouls de la population.

Jean-Francois Desaulniers-Carl Vaillancourt, Anne-Marie Saint-Germain, Mathieu Désy et Chantal Goulet sont les nouvelles candidatures de Saint-Hyacinthe unie